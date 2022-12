Anul 2022 a fost destul de sarac pentru romani si cu zilele libere, dar si in privinta banilor din portofel. In schimb, 2023 se anunta cu mai multe zile pentru relaxare si chefuri.Multe dintre zilele libere legale au picat in 2022 in weekend, ceea ce a insemnat mai putine ocazii pentru distractii. Astfel, din cele 15 zile nelucratoare de sarbatoare legala, doar 9 au picat in timpul ... citeste toata stirea