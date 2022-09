Mai multi bani pentru modernizarea drumului dintre Harman si Sanpetru

Lucrarile la drumul judetean DJ 108 (Brasov - Sanpetru) s-au scumpit cu 3.191.789 lei, de la semnarea contratului de lucrari. Astfel, in 12 septembrie, Consiliul Judetean Brasov a publicat pe platforma electronica de achizitii publice noua valoare a investitiei, care acum se ridica la 20.173.719 lei, cu tot cu TVA, in conditiile in care, anul trecut, in luna februarie, a fost semnat contractul de lucrari cu firma Valdek Impex SRL cu o valoare de 16.981.930 lei, cu tot cu TVA.Majorarea este ... citeste toata stirea