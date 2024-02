Compania Apa Brasov a atribuit in decembrie anul trecut o licitatie publica in vederea prestarii serviciilor de paza pentru obiectivele pe care le are in administrare. Contractul a fost adjudecat de catre SGPI Security Force din Bucuresti, in schimbul sumei de 2.910.177 lei fara TVA, fata de pretul estimat de 3.889.200 lei fara TVA.Tinand cont ca de la momentul depunerii ofertelor (martie 2023) s-a modificat salariul minim brut pe tara garantat in plata, care a ajuns din octombrie la 3.300 de ... citeste toata stirea