"Mai multi barbati" erau doi pustani, cu 21 de copaci

Luni, 12 septembrie, in jurul orei 17.30, politistii au fost sesizati de catre reprezentantul unui ocol silvic situat pe raza municipiului Sacele, judetul Brasov, cu privire la faptul ca "mai multi barbati ar fi sustras mai multi arbori din fondul forestier"."Politistii au identificat persoanele in cauza ca fiind doi tineri, in varsta de 14 ani si 16 ani, din municipiul Sacele, care ar fi taiat, fara drept, 21 de arbori din fondul forestier, iar ulterior i-ar fi sustras", ne-a precizat agent ... citeste toata stirea