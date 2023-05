Asociatia Dicta va oferi copiilor si tinerilor cu deficiente de vorbire terapii gratuite pentru ameliorarea deficientelor de vorbire.Terapiile vor fi oferite unui grup de 15 copii din Municipiul Brasov, care sunt diagnosticati cu probleme logopedice si care doresc sa se inscrie in proiectul "Tehnologie pentru terapie in logopedie!", finantat de Primaria Municipiului Brasov.Noutatea acestor terapii sta in utilizarea celor mai moderne instrumente adjuvante ... citeste toata stirea