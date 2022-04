Numarul de copii in crese va creste pentru grupele mijlocii si mari (copii cu varste intre 1-3 ani), de la o medie de 7 copii in prezent la 12 copii, potrivit unui proiect de Hotarare aflat, joi, pe agenda sedintei de Guvern, potrivit Hotnews.ro. In prezent, numarul copiilor la grupa de anteprescolari este in medie de 7 copii, dar nu mai putin de 5 copii si nu mai mult de 9 copii. O alta modificare vizeaza reducerea timpului ... citeste toata stirea