Mai multi copii nascuti in 2024 la Brasov decat in 2023. Maternitatea a intrat in 2025 la capacitate maxima: s-a inceput activitatea si in corpul nou al unitatii, cu 275 de paturi

Anul trecut s-au nascut mai multi copii la Maternitatea Brasov decat in 2023, potrivit conducerii spitalului. Astfel, in 2024 am avut 4.009 nasteri, cu 31 mai multe decat in anul precedent.Toti micutii au venit pe lume in corpul vechi al Spitalului de Obstetrica-Ginecologie "Dr. I. A. Sbarcea" Brasov, insa, de miercuri, 8 ianuarie, ... citește toată știrea