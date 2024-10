Mai multi elevi din Brasov vor beneficia de Programul "Masa sanatoasa in scoli". Lista unitatilor de invatamant

Mai multe scoli si gradinite din judetul Brasov au fost incluse in programul "Masa sanatoasa", potrivit unui proiect de hotarare de guvern pus in dezbatere publica in data de 4 octombrie 2024.Peste 11.500 de elevi din 473 de scoli vor beneficia de Programul national "Masa sanatoasa", potrivit unui proiect de HG pus in dezbatere publica de Ministerul Educatiei vineri, 4 octombrie. Masura vine dupa ce ... citește toată știrea