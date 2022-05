MAI: Prenumele unei persoane nu poate fi format din mai mult de trei cuvinte. Cel mai lung prenume din Romania contine 9 cuvinte

Romanii nu mai pot avea prenume formate din mai mult de trei cuvinte, anunta MAI. Modificarea a intrat in vigoare din data de 2 mai.Ministerul Afacerilor Interne (MAI) anunta ca, incepand din 2 mai, prenumele unei persoane nu poate fi compus din mai mult de trei cuvinte, mentionand ca, pana acum, cel mai lung prenume din Romania are noua cuvinte."Mama, tata, cei patru bunici, nasa, nasul si poate moasa. In total 9. Probabil asa a aparut cel mai lung prenume al unei persoane din Romania care ... citeste toata stirea