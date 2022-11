Mai putin festivism si mai multa igiena

Ar fi util ca dupa 35 de ani de la Revolta anticomunista din Brasov, sa comemoram victimele si eroii acelor zile, dar sa ne aducem aminte si de calai.Sistemul nu exista! Aud si astazi ca "sistemul" face si drege. Oameni buni, "sistemul" e format din chipuri, nume, functii, atributii...Nu "sistemul" i-a batut si torturat pe brasoveni in '87, ci oamenii. Oamenii angajati in "sistem".Tine de igiena noastra morala sa punem in Brasov o placa cu acele multe nume care au batut, terorizat, ... citeste toata stirea