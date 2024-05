Mai putini cozonaci in magazine fata de Pastele de anul trecut, dar si fata de Craciun

Patiserii vor scoate pe piata 7,2 milioane de cozonaci in perioada Sarbatorilor Pascale, in scadere fata de aceeasi perioada a anului trecut, dar si fata de perioada sarbatorilor de iarna, pe fondul erodarii puterii de cumparare a populatiei, desi preturile la unii producatori au fost reduse si cu 10% in acest an."Apreciem ca vom manca ceva mai putini cozonaci decat anul trecut si decat in perioada sarbatorilor de iarna si nu din cauza preturilor, care chiar au dat in jos la cozonac. Noi vrem ... citește toată știrea