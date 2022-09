Mai rar in CL Brasov: cu unanimitate de voturi

Daca in cazul altor acte normative au avut contre, in ceea ce priveste cele doua proiecte pentru au fost organizate si dezbateri publice, respectiv studiile de fezabilitate pentru noul Spital de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie si pentru zona de skate-park de la Fartec, alesii brasoveni au fost pe aceeasi lungime de unda in sedinta de plen din 20 septembrie.De altfel, timpul sedintei, primarul Brasovului, Allen Coliban, a amintit ca pentru noua unitate sanitara, municipalitatea ... citeste toata stirea