Mai rau ca in pandemie: Spitalul de Copii Brasov, plin de cazuri de Covid

Numarul copiilor infectati cu SARS-CoV-2, care au ajuns la Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Brasov, a crescut semnificativ in luna ianuarie 2024, comparativ cu perioada pandemiei, anunta reprezentantii unitatii medicale brasovene."Am avut 76 de cazuri confirmate in luna ianuarie 2024, fata de 20-30 cat se inregistrau in lunile din perioada pandemiei. Trebuie sa mentionez ca nu au fost cazuri severe si acum toti ... citește toată știrea