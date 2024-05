Maialul Rasnovean si Festivalul ZUP-ului, in weekend, pe Promenada Sisi. Programul complet

Primaria Rasnov, va invita, in weekend la Maialul Rasnovean si la Festivalul ZUP-ului.In weekend are loc Maialul Rasnovean si Festivalul ZUP-ului, pe Promenada Sisi.La sfarsitul acestei saptamani, distractia revine la Rasnov. Timp de trei zile ( 24 - 26 mai 2024 ) in Promenada Sisi vor avea loc mai multe concerte.Maialul Rasnovean si Festivalul ... citește toată știrea