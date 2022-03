Maierus, descindere la un transportator de lemne: in 5 luni, 15 curse ilegale

Marti, 15 martie, si miercuri, 16 martie, politistii de la Brasov, de la Biroul pentru Protectia Fondului Forestier si Piscicol, au descins la sediul unui transportator profesionist de materiale lemnoase cu sediul pe raza localitatii Maierus. "In urma verificarilor efectuate, politistii au constatat faptul ca, in perioada noiembrie 2021 - martie 2022, au fost efectuate 15 transporturi de material lemnos, in volum de 51,40 mc material lemnos, fara a ... citeste toata stirea