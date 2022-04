Maine, pe Dealul Melcilor: Construieste-ti propria padure

Brasovul este gazda primei etape de reimpadurire a zonelor montane romanesti, ca parte a proiectului Build Your Forest (Construieste-ti propria padure, trad.), demarat de Winterfest Romania impreuna cu Kaufland Romania, in data de 15 aprilie. Voluntarii dornici sa se implice in reimpadurirea Dealului Melcilor isi pot rezerva locul prin completarea formularului de inscriere disponibil pe pagina de Facebook a evenimentului si pe site-ul Winterfest Romania.Daca in sezonul de iarna Winterfest isi ... citeste toata stirea