Majestatea Sa Margareta Custodele Coroanei si Alteta Sa Regala Principele Radu se vor afla vineri, 30 iunie, intr-o vizita cu caracter public in judetul Brasov. La ora 11.00, in Piata Sfatului din Brasov, Majestatea Sa si Alteta Sa Regala vor lua parte la ceremonia de aniversare a o suta de ani de existenta a Brigazii 2 Vanatori de Munte Sarmizegetusa. Brigada 2 a fost creata prin Decret Regal semnat de Regele Ferdinand I, in anul 1923, iar Regele Carol al II-lea si Regele Mihai au avut ... citeste toata stirea