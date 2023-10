2.188 de familii cu gemeni sau tripleti in componenta vor beneficia de majorarea cu 50% a indemnizatiei de crestere a copilului. Schimbarea apare dupa publicarea in Monitorul Oficial a normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 164/2022, act legislativ adoptat de Guvernul Romaniei.Totodata, prin aparitia normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 164/2022 sunt reglementate si situatiile in cazul cumulului de drepturi pentru copiii intre 0-2 ani si copiii de la 3 la 7 ani, astfel ca, se ... citeste toata stirea