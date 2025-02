"Majorarile se platesc in aprilie, inainte de Paste"

1 milion de pensionari vor primi 250 lei in plus la pensie, din aprilie, fapt confirmat de fostul ministrul Muncii, Marius Budai. Este vorba despre "mica recalculare", despre pensionarii care au inregistrat adeverintele cu veniturile nepermanente la casele de pensii de care apartin."E exclus sa fie intarzieri, s-a vazut foarte clar la legea bugetului de stat si la legea bugetului asigurarilor sociale la momentul aprobarii in Parlamentul Romaniei, s-a vazut ca sumele sunt cuprinse in cele 2 ... citește toată știrea