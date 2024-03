Majoritatea femeilor nu au cerut niciodata o marire de salariu

Sa ceri o marire de salariu nu este o treaba usoara, mai ales pentru femei. Mai mult de jumatate dintre femeile din intreaga lume nu au mai cerut niciodata o marire de salariu, potrivit unui studiu realizat in 2024 de site-ul de anunturi de locuri de munca Indeed. Dintre cele 43% care au cerut, trei din patru au primit o marire de salariu, scrie CNBC.In plus, 61% dintre femeile de la nivel global considera ca "trebuie sa munceasca mai mult pentru recunoastere decat omologii lor de sex ... citește toată știrea