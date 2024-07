Malaxorul 217, cupola si cozile de topor. De ce deranjeaza Rezistenta Anticomunista?

In termeni generali, malaxorul este un dispozitiv care macina, zdrobeste, toaca marunt tot ceea ce i se ofera spre prelucrare. Ce iese din el e o materie distrusa, o aglomerare de bucatele din care cu greu se mai recunoaste si intelege ce reprezinta si ce a fost la inceput. Simbolic, se poate afirma ca tot un proces de "malaxare", are loc de mai bine de 20 de ani si in aria patrimoniului cultural si istoric romanesc, cu concentrare pe intervalul de timp al perioadei interbelice si comuniste a ... citește toată știrea