Maldive estimeaza venituri de 5 miliarde de dolari din turism in anul 2025

Compania de marketing si relatii publice din Maldive (MMPRC/ Visit Maldives) a anuntat ca Maldive si-a stabilit ca obiectiv in anul 2025 sa obtina venituri in valoare de 5 miliarde de dolari din turism, bazandu-se pe impulsul incredibil din anul 2024, un an record pentru industria turistica din Maldive, transmite News.ro. Anuntul a fost facut de Abdulla Ghiyas, ... citește toată știrea