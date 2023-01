"Mama a mers in Rai. Eu merg in Iad"

Criminalul din Simon, Daniel Pepine (43 de ani), spune ca victimele i-ar fi facut vraji si acesta este unul dintre motivele pentru care i-a ucis pe varul sau si sotia acestuia. Din acest motiv, procurorii nu exclud varianta ca suspectul sa nu fi fost in deplinatatea facultatilor mintale in momentul in care a comis dublul asasinat.Procurorii inchid "gura satului": Alexandra nu era insarcinataSotii Alexandra si Nicu Pepene, din satul Simon al comunei Bran au fost loviti cu un cutit, dar ... citeste toata stirea