Mama bebelusului torturat pana la moarte de concubinul acesteia a fost si ea arestata preventiva. Retinuta marti seara pentru 24 de ore, sub acuzatia de rele tratamente aplicate minorului, mama copilului a fost prezentata instantei, cu propunere de arestare preventiva. Judecatorii Tribunalului pentru Minori si Familie Brasov au decis ca aceasta trebuie cercetata in stare de arest in urmatoarele 30 de zile. "In fapt, s-a retinut ca inculpata majora A.S.A. (in varsta de 26 de ani) si-a neglijat ... citeste toata stirea