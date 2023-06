Caz incredibil la Brasov, unde se reia povestea eroului Liviu Cornel Babes. La fel ca pe vremea comunistilor, autoritatile ascund opiniei publice adevarul.Mama unui elev ucis la Revolutie isi da foc chiar de Ziua Eroilor, dupa ce a fost batjocorita de statul roman. Moarte in chinuri, dupa o viata de chin, scrie epochtimes.Ileana Negru, mama de Erou Martir, a murit in chinuri chiar de Ziua Eroilor. Femeia si-a dat foc in Poiana Brasov, nemaiputand sa indure durerea si umilinta la care a ... citeste toata stirea