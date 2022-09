"Mamaie, ia si spune bogdaproste!"

Un barbat din judetul Vaslui a fost retinut de politisti dupa ce a folosit "metoda pomana" si a lasat o batrana de 88 de ani din Buzau fara 4.000 de lei. Barbatul in varsta de 62 de ani ar fi intrat in casa bunicutei octogenare si, profitand de neatentia acesteia, i-ar fi sustras din portofel suma de 4.000 de lei, potrivit IPJ Buzau."Din cercetari s-a stabilit faptul ca in ziua de 9 iunie, banuitul, un barbat in varsta de 62 de ani, din Vaslui, sub pretextul de a-i oferi bani de pomana, ar fi ... citeste toata stirea