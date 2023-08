Mamele aflate in concediu de crestere a copilului pot obtine venituri salariale fara a pierde indemnizatia de la stat. Legislatia in vigoare prevede ca, mamele aflate in concediu de crestere a copilului, angajate cu contract part-time, vor beneficia de acest venit, fara a pierde indemnizatia pe care o ofera statul.Potrivit OUG 111/2010, parintii aflati in concediu de crestere a copilului pot obtine venituri salariale fara a pierde indemnizatia de crestere. Totusi, exista si un plafon. ... citeste toata stirea