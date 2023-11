Ministra Muncii Simona Bucura-Oprescu a afirmat, sambata, ca o mama care creste un copil pana la varsta de 16 ani va avea o reducere a varstei de pensionare cu sase luni pentru fiecare copil.Daca are doi copii va beneficia de o reducere a varstei de pensionare cu un an si asa mai departe, pana la un numar de sapte copii pentru care va avea o reducere de trei ani si sase luni la varsta de pensionare."Sunt doua elemente noi in noua lege foarte importante amandoua. Primul dintre ele, perioada ... citeste toata stirea