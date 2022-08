Mamele vor putea beneficia de servicii de consiliere psihologica, dupa nastere

Pentru ca nasterea unui copil vine la pachet, in cazul multor mame, si cu stari de anxietate sau depresie, parlamentarii au propus recent, prin intermediul unui proiect de lege inregistrat pentru dezbatere la Senat, ca femeile sa beneficieze, la cerere, de servicii de consiliere psihologica pe o perioada de 126 de zile de la nastere.Prin proiectul de lege de la Senat, parlamentarii vor sa completeze Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, in sensul introducerii posibilitatii ... citeste toata stirea