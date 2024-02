Managementul deseurilor din judetul Brasov, prezentat primarilor din Republica Moldova

Primarii din Municipiul Balti si din Orasul Straseni - Republica Moldova, Alexandr Petrov si Valentina Casian, alaturi de colegi de-ai lor din administratiile locale, au fost, zilele trecute, intr-o vizita in Brasov, pentru a vedea cum sunt gestionate deseurile in judetul nostru.Ei au ales Brasovul pentru a se documenta avand in vedere ca in judetul nostru este functional un sistem similar celui la care se lucreaza in localitatile Balti si Straseni.Pentru a vedea cum sunt gestionate efectiv ... citește toată știrea