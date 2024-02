Managerii romani estimeaza o crestere accentuata a preturilor in comert

Managerii estimeaza o relativa stabilitate a activitatii in comertul cu amanuntul si in servicii si o crestere accentuata a preturilor in comertul cu amanuntul, arata ancheta de conjunctura din februarie a Institutului National de Statistica.Soldul conjunctural indica perceptia managerilor intreprinderilor asupra dinamicii unui fenomen care nu trebuie confundata cu ritmul cresterii sau scaderii oricarui indicator statistic produs de INS. Soldul conjunctural procentual este obtinut ca ... citește toată știrea