Managerii romani se asteapta la majorari de preturi in constructii si comert cu amanuntul

Managerii romani estimeaza crestere a activitatii in constructii si comertul cu amanuntul, crestere moderata a numarului de salariati in constructii si servicii si majorari de preturi in constructii si comertul cu amanuntul, arata ancheta de conjunctura pentru perioada mai-iulie a Institutului National de Statistica.Soldul conjunctural indica perceptia managerilor intreprinderilor asupra dinamicii unui fenomen. Soldul conjunctural procentual este obtinut ca diferenta intre procentajul ... citește toată știrea