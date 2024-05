Manastirea-hotel, prima aprobare

Comisia Tehnica de Amenajarea Teritoriului si Urbanism si-a dat avizul de oportunitate pentru Planul Urbanistic Zonal aferent constructiei unui ansamblu monahal si a unui centru de sanatate in Poiana Brasov, in zona centrului de echitatie, dupa ce proiectul fusese "intors" de patru ori si refacut in conformitate cu solicitarile urbanistilor.Odata aprobata partea urbanistica, Arhiepiscopia Ortodoxa a Sibiului, care este titularul proiectului, a demarat acum etapa de obtinere a avizelor de ... citește toată știrea