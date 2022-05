Mancam sanatos? Cele mai contaminate fructe din Europa. Sunt pline de pesticide!

Contaminarea fructelor proaspete cu cele mai periculoase pesticide a crescut in mod alarmant in Europa in ultimul deceniu, potrivit unui studiu al unui ONG european.Bazat pe analiza a aproximativ 100.000 de fructe proaspete (piersici, pere, capsuni, cirese, mere), studiul sustine ca aproape una din trei mostre (29%) a fost contaminata cu urme de pesticide chimice, fata de doar 18% in anul 2011.Cele mai contaminate fructe analizate in cadrul studiului au fost murele (51%), piersicile (45%), ... citeste toata stirea