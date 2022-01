Mancatul rapid dubleaza riscul de colesterol ridicat, arata un studiu publicat in Journal of Translational Medicine. Din contra, mancatul alimentelor incet si linistit are un efect benefic: dupa 20 de minute, riscul de colesterol ridicat scade chiar si la obezi. Iar dupa mesele lungi de petrecere, exista un obicei bun de pastrat: acela de a te linisti cand mananci.Cei mai multi ... citeste toata stirea