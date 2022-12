Mandarinele curata vasele de sange

Studiile medicale subliniaza efectul decisiv pe care il are consumul regulat al unui fruct de sezon in fata riscului bolilor ce afecteaza vasele de sange si inima. Astfel, mandarinele contin doze mari de flavonoide, care amelioreaza inflamatia si protejeaza organismul de radicalii liberi in exces. Se stie ca acesti radicali liberi provoaca stresul oxidativ care duce la deteriorarea tesuturilor si aparitia tumorilor. In plus, cercetatorii au descoperit ca flavonoidele din citrice pot inhiba ... citeste toata stirea