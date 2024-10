Mandat scurt pentru Ariana Bucur la Prefectura Brasov

Mandatul de subprefect al Brasovului, Ariana Bucur (PSD) a fost foarte scurt: 5 luni si 16 zile. Ea a fost numita subprefect al judetului in 23 aprilie, printr-o hotarare de Guvern, iar joi, 9 octombrie, Executivul a emis actul normativ privind eliberarea ei din functie.Decizia Guvernului vine in contextul in care Ariana Bucur a fost desemnata candidat PSD Brasov pentru Camera Deputatilor, iar aceasta calitate este incompatibila cu cea de subprefect.Odata cu eliberarea din functie de ... citește toată știrea