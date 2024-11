Manipulare, fake-news, cultura politica si evolutia familiei - in intalnirile Setbv din noiembrie

Festivalul Brasov Science, Education & Technology (SETbv) continua, in perioada 6 - 12 noiembrie, cu o alta serie de evnimente ce aduc in prim-plan teme relevante pentru societatea actuala.Dialogurile SETbvAntropologul Alexandru Dincovici propune, in 8 noiembrie, de la ora 17:30, la Banca de Cultura Apollonia, un parcurs care porneste de la filosofia limbajului si in care urmareste capacitatea stiintei de a crea realitati, de la categoriile din psihologie/ psihiatrie/ medicina la efectele ... citește toată știrea