Ministerul Apararii anunta ca elicopterul de productie romaneasca IAR316-B Alouette III, produs de catre Intreprinderea de Constructii Aeronautice Brasov, sub licenta Aerospatiale Franta a aniversat 50 de ani, conform news.ro.A fost produs in Romania de catre Intreprinderea de Constructii Aeronautice Brasov. Dub licenta Aerospatiale Franta. Aeronava IAR316-B si-a onorat misiunile de zbor incepand cu anul 1972. In aceste zile a ... citeste toata stirea