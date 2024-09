MApN, explicatii privind dronele rusesti care ajung in spatiul aerian al Romaniei: Doborarea dronelor necesita "clarificari legislative"

MApN ofera explicatii privind dronele rusesti care ajung in spatiul aerian al Romaniei si da asigurari ca acesta este bine parat, intervenindu-se gradual, dupa un set de masuri.Purtatorul de cuvant al MApN, general de brigada Constantin Spinu, a declarat miercuri ca se poate interveni in cazul un atac ostil impotriva Romaniei cu legislatia in vigoare, dar sunt necesare "adaptari legislative" pentru a clarifica "situatiile particulare" pe care Legea 257/2001 nu le putea prevede, pentru ca in ... citește toată știrea