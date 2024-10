MApN: O tinta aeriana de mici dimensiuni a patruns 14 kilometri in Romania. Patru aeronave militare, ridicate de la sol

MApN a transmis ca o tinta aeriana de mici dimensiuni a intrat joi, pe teritoriul Romaniei, intr-o zona in largul Marii Negre. Au fost ridicate de la sol doua avioane F-18 si doua F-16.Ministerul Apararii Nationale (MApN) a informat ca joi, in jurul orei 17,00, sistemul de supraveghere radar al Armatei Romaniei a indicat o tinta aeriana de mici dimensiuni intr-o zona in largul Marii Negre, la aproximativ 150 km est de localitatea Mihail Kogalniceanu, judetul Constanta.Aceasta a patruns pe ... citește toată știrea