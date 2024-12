MApN prezinta noi dezinformari din mediul online, in special pe TikTok, potrivit carora granitele Romaniei vor fi inchise, iar tehnica militara, care nu se afla in dotarea Armatei Romaniei, este concentrata in Portul Constanta, locatia filmarii neavand nicio legatura cu portul.Ministerul Apararii Nationale prezinta, duminica, noi dezinformari din mediul online, in special pe TikTok, potrivit carora granitele Romaniei vor fi inchise iar tehnica militara, care nu se afla in dotarea Armatei ... citește toată știrea