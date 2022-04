MApN reactioneaza la o noua stire falsa: Un convoi de vehicule militare americane NU se deplaseaza din Romania spre Ucraina

Ministerul Apararii Nationale (MApN) anunta ca a aparut "o noua stire falsa, postata pe diferite platforme online in Romania si in alte tari, care acrediteaza ideea ca un convoi de vehicule militare americane s-ar deplasa din Romania catre Ucraina."MApN reactioneaza dupa ce un video s-a viralizat pe diferite retele sociale. In imagini se "acrediteaza ideea ca un convoi de vehicule militare americane s-ar deplasa din Romania catre Ucraina"."In filmarea pe care se bazeaza aceasta dezinformare ... citeste toata stirea