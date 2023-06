MApN recruteaza soldati si gradati profesionisti pana pe 16 iunie. Peste 4.000 de locuri sunt disponibile in 34 de judete si in Bucuresti.Armata Romana angajeaza masiv in urmatoarea perioada. Astfel, Ministerului Apararii Nationale continua sa se recruteze persoane pentru posturile de Soldat si Gradat profesionist (SGP).Sunt disponibile ... citeste toata stirea