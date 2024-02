MApN scoate la concurs peste 5.000 de posturi de soldati si gradati profesionisti

Peste 5.000 de posturi de soldati profesionisti scoase la concurs de MApN, in 41 de judete din tara si in Municipiul Bucuresti.Ministerul Apararii Nationale (MApN) desfasoara, in aceasta perioada, activitati de recrutare a tinerilor - baieti si fete, pentru posturi de soldati si gradati profesionisti pentru Armata Romana.Informatii referitoare la oferta profesionala, conditii de recrutare, selectie si repartitie pot fi obtinute direct de la unitatile militare pentru care candidatii opteaza ... citește toată știrea