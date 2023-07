Zeci de evenimente culturale, lansari de carte, ateliere, conferinte, recitaluri, dialoguri cu scriitori. Plus carti. Pe toate acestea, dar si multe altele le are pregatite Targul de cArte si Experiente Culturale, care va avea loc in Piata Sfatului, dar si la Centrul Cultural Reduta si Libraria St. O. Iosif, in primul weekend din august, mai exact in 3-6 august.Irina Rimes, Vita de Vie, Ada Milea, Fara Zahar, Alina Manole, Opera Brasov sunt cei care vor anima serile Targului, in vreme ce in ... citeste toata stirea