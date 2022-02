Astazi, 26 februarie, Asociatia Club Sportiv Eco-Alpin, in parteneriat cu Primaria Orasului Rasnov, Consiliul Judetean Brasov si Institutia Prefectului Judetul Brasov va organiza cea de-a 11-a editie a "Maratonului Zapezii Rasnov 2022"."Maratonul Zapezii Rasnov 2022" este un eveniment unic in Romania, fiind o proba a curajului, desfasurata in conditii de iarna, punand la ... citeste toata stirea