Marcaje rutiere la ore de varf pe strazile Brasovului

In planul de lucrari de primavara la infrastructura rutiera, Primaria Brasov a inclus si lucrari de refacere a marcajelor rutiere. Astfel, de cateva zile, pe strazi, in special la trecerile de pietoni pot fi vazute echipaje care realizeaza aceste lucrari. Cum temperaturile nu sunt prea ridicate, interventiile se fac in timpul zilei, ceea ce inseamna o afectare a fluentei traficului. De exemplu, joi, 7 aprilie, se lucra la revopsirea trecerilor de pietoni de la Teatrul Sica Alexandrescu, iar in ... citeste toata stirea