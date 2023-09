Potrivit ANAT, eliminarea voucherelor de vacanta pentru angajati in Romania ar putea avea mai multe efecte si prejudicii asupra turismului si a economiei romanesti in general.Voucherele de vacanta ar putea disparea, iar Guvernul spera economiseasca 2 miliarde de lei pe an prin aceasta masura de austeritate. "Sa se suspende aplicarea si acordarea de vouchere de vacanta pentru anul viitor si 2025. Inca nu s-a luat o decizie finala", a declarat Marcel Bolos, ministrul Finantelor, joi seara. Cu ... citeste toata stirea