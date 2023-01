Marcel Bolos, despre pensia minima: Avem un scenariu de majorare a plafonului de venit care merge pana in 3.000 de lei

Marcel Bolos a spus ca 1.100 de lei e nivelul pensiei minime sociale, ceea ce spune foarte mult despre standardul de viata, precizand ca se are in vedere un scenariu de majorare a plafonului de venit care merge pana in 3.000 de lei.Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos, a vorbit despre nivelul de saracie din Romania si a afirmat ca nivelul pensiei minime este de 1.100 de lei si ca 1.188.000 de romani beneficiaza de pachete de alimente de la Uniunea Europeana.El a ... citeste toata stirea